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«Это не удача». Рафаэль Надаль высказался о камбэке «Реала» в матче с «Баварией»

«Это не удача». Рафаэль Надаль высказался о камбэке «Реала» в матче с «Баварией»
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на волевую победу «Реала» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». Уступая в концовке домашней игры со счётом 0:1 после 2:2 в первой выездной игре, мадридцы сравняли счёт на 88-й минуте, а на 90+1-й минуте вырвали победу, которая принесла им путёвку в финал ЛЧ. Оба гола записал на свой счёт 34-летний нападающий Хоселу. Надаль с давних пор является фанатом мадридского клуба.

«В такой момент думаешь, что это удача, но, когда такие вещи происходят так много раз, я не могу думать, что это удача», – приводит слова Надаля Marca со ссылкой на эфир Movistar Plus+.

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