Паула Бадоса пробилась в третий круг турнира в Риме, где сразится с Дианой Шнайдер

Бывшая вторая ракетка мира, 26-летняя испанская теннисистка Паула Бадоса пробилась в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), который продлится до 18 мая.

В матче второго раунда соревнований Бадоса (126-я ракетка мира) со счётом 1:6, 6:4, 6:2 обыграла 22-ю ракетку мира, 22-летнюю американку Эмму Наварро (21).

Встреча Бадосы с Наварро продлилась 1 час и 59 минут. В её рамках Бадоса три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Наварро один эйс, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

Следующей соперницей Бадосы в Риме станет 62-й номер мирового рейтинга, 20-летняя россиянка Диана Шнайдер.