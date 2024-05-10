Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Паула Бадоса пробилась в третий круг турнира в Риме, где сразится с Дианой Шнайдер

Паула Бадоса пробилась в третий круг турнира в Риме, где сразится с Дианой Шнайдер
Комментарии

Бывшая вторая ракетка мира, 26-летняя испанская теннисистка Паула Бадоса пробилась в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), который продлится до 18 мая.

В матче второго раунда соревнований Бадоса (126-я ракетка мира) со счётом 1:6, 6:4, 6:2 обыграла 22-ю ракетку мира, 22-летнюю американку Эмму Наварро (21).

Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2024, четверг. 22:20 МСК
Эмма Наварро
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 2
1 		6 6
         
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Встреча Бадосы с Наварро продлилась 1 час и 59 минут. В её рамках Бадоса три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Наварро один эйс, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

Следующей соперницей Бадосы в Риме станет 62-й номер мирового рейтинга, 20-летняя россиянка Диана Шнайдер.

Материалы по теме
Александрова в Риме продолжила серию поражений. А Аванесян не вытащила тяжёлый трёхсетовик
Александрова в Риме продолжила серию поражений. А Аванесян не вытащила тяжёлый трёхсетовик
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android