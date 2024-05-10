Паула Бадоса пробилась в третий круг турнира в Риме, где сразится с Дианой Шнайдер
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Бывшая вторая ракетка мира, 26-летняя испанская теннисистка Паула Бадоса пробилась в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), который продлится до 18 мая.
В матче второго раунда соревнований Бадоса (126-я ракетка мира) со счётом 1:6, 6:4, 6:2 обыграла 22-ю ракетку мира, 22-летнюю американку Эмму Наварро (21).
Рим (ж). 2-й круг
09 мая 2024, четверг. 22:20 МСК
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
1 : 2
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|6
Паула Бадоса
П. Бадоса
Встреча Бадосы с Наварро продлилась 1 час и 59 минут. В её рамках Бадоса три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Наварро один эйс, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.
Следующей соперницей Бадосы в Риме станет 62-й номер мирового рейтинга, 20-летняя россиянка Диана Шнайдер.
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