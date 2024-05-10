Руне: у меня был тяжёлый период, но сейчас я готов выиграть значимый титул

12-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне высказался о грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме, который стартовал 8 мая.

«У меня был очень тяжёлый период. Тяжело играть с болью, как физически, так и психологически. Сейчас я справился с физическими проблемами. Начинаю стабильно играть и надеюсь, что на этот раз мне удастся выиграть значимый титул», — приводит слова Руне Gazzetta World.

Общий призовой фонд грунтового турнира в Риме составил € 7 877 020. Во втором круге представитель Дании сыграет с победителем пары Даниэль Альтмайер — Лука Нарди. В прошлом году датчанин дошёл до финала, где уступил россиянину Даниилу Медведеву (5:7, 5:7), который является действующим обладателем титула у мужчин.