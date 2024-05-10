Чесноков низко оценил шансы Даниила Медведева защитить титул на «Мастерсе» в Риме

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков оценил шансы Даниила Медведева защитить титул на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия).

«Турнир в Риме всегда был очень интересным, но жаль, что в этом году многие лидеры снялись. В прошлом году Медведев потрясающе играл на этом турнире, но дальше проиграл в первом круге на «Ролан Гаррос». Защитить титул будет очень сложно, грунт всё же не самое подходящее покрытие для Даниила, поэтому для меня он не будет фаворитом этого турнира. Неизвестно, в каком состоянии он подойдёт, так как на прошлой неделе он снялся с четвертьфинального матча в Мадриде из-за травмы, так что Медведеву будет очень трудно», — приводит слова Чеснокова ТАСС.