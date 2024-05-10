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Аслан Карацев — Маккензи Макдональд, результат матча 10 мая 2024, счет 4:6, 6:3, 6:4, 1-й круг «Мастерс» в Риме

Аслан Карацев с победы стартовал на турнире в Риме
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Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг «Мастерса» в Риме. На старте турнира он обыграл американца Маккензи Макдональда со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Рим (м). 1-й круг
09 мая 2024, четверг. 22:50 МСК
Маккензи Макдональд
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
4 		6 6
         
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев

Продолжительность встречи составила 2 час 31 минуту. За это время Карацев сделал две подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. На счету американца три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем круге Карацев встретится с ещё одним американцем Тимом Полом.

Турнир в Риме проходит с 8 по 19 мая. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 7,8 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл датчанина Хольгера Руне.

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