Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Осака поделилась ожиданиями от предстоящего матча с Касаткиной на турнире в Риме

Осака поделилась ожиданиями от предстоящего матча с Касаткиной на турнире в Риме
Аудио-версия:
Комментарии

Японская теннисистка Наоми Осака поделилась ожиданиями от предстоящего матча третьего круга на турнире в Риме с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Рим (ж). 3-й круг
12 мая 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«Я иду на этот матч, зная, что у неё гораздо больше опыта на грунте, чем у меня. У меня такое чувство, будто я всё ещё маленький жираф, будто пытаюсь научиться шагать. Я просто очень скромная. Я хочу извлечь уроки из сегодняшнего матча и, надеюсь, применить это на практике.

Я знаю, что она потрясающий игрок. Дарья действительно хорошо справляется и очень хорошо двигается. В целом я просто очень взволнована. Она такая милая, и её брат тоже очень добрый», — сказала Осака на пресс-конференции.

Матч третьего круга «Мастерса» в Риме между Касаткиной и Осакой состоится 12 мая.

Материалы по теме
Волевая победа Касаткиной в Мадриде. А Калинская уступила 136-й ракетке мира
Волевая победа Касаткиной в Мадриде. А Калинская уступила 136-й ракетке мира

Теннис: главные события 2024 года

Календарь матчей турнира в Риме
Сетка турнира в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android