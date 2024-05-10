Осака поделилась ожиданиями от предстоящего матча с Касаткиной на турнире в Риме
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Японская теннисистка Наоми Осака поделилась ожиданиями от предстоящего матча третьего круга на турнире в Риме с россиянкой Дарьей Касаткиной.
Рим (ж). 3-й круг
12 мая 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
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Наоми Осака
Н. Осака
«Я иду на этот матч, зная, что у неё гораздо больше опыта на грунте, чем у меня. У меня такое чувство, будто я всё ещё маленький жираф, будто пытаюсь научиться шагать. Я просто очень скромная. Я хочу извлечь уроки из сегодняшнего матча и, надеюсь, применить это на практике.
Я знаю, что она потрясающий игрок. Дарья действительно хорошо справляется и очень хорошо двигается. В целом я просто очень взволнована. Она такая милая, и её брат тоже очень добрый», — сказала Осака на пресс-конференции.
Матч третьего круга «Мастерса» в Риме между Касаткиной и Осакой состоится 12 мая.
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