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Осака рассказала, чем её вдохновляет Рублёв

Осака рассказала, чем её вдохновляет Рублёв
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Японская теннисистка Наоми Осака рассказала, как готовилась к турниру в Риме.

«Перед Римом я поехала на Майорку. Честно говоря, я провела действительно серьезный период, сосредоточившись на том, каким я хочу видеть свой теннис на грунтовом корте. Я посмотрел несколько видеороликов. Я посмотрела на Надаля, Алькараса. Также, я смотрела Рублева, который очень вдохновляет, тем, как он бьёт по мячу.

Я подумала, что не хочу сожалеть, когда уйду с корта. В Мадриде я бы сожалела о том, что не смогла выложиться в полную силу», — сказала Осака на пресс-конференции.

Напомним, ранее Касаткина вышла в третий круг турнира в Риме, где встретится с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной.

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет € 4,7 млн.

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