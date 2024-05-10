«Мастерс» в Риме, 10 мая: расписание матчей, сетка турнира

Сегодня, 10 мая, в рамках грунтового «Мастерса» в Риме (Италия) пройдут матчи второго круга. Игровой день начнётся около 12:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием самых заметных матчей на сегодня.

Теннис. «Мастерс», Мадрид. Расписание самых заметных матчей второго круга.