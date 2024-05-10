«Мастерс» в Риме, 10 мая: расписание матчей, сетка турнира
Сегодня, 10 мая, в рамках грунтового «Мастерса» в Риме (Италия) пройдут матчи второго круга. Игровой день начнётся около 12:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием самых заметных матчей на сегодня.
Теннис. «Мастерс», Мадрид. Расписание самых заметных матчей второго круга.
- Лоренцо Музетти (Италия, 26) — Теренс Атман (Франция, Q) — 12:00 мск
- Нуну Боржес (Португалия) — Александр Бублик (Казахстан, 15) — 12:00 мск
- Бен Шелтон (США, 12) — Павел Котов (Россия) — 13:30 мск
- Йосихито Нисиока (Япония) — Григор Димитров (Болгария, 8) — 13:30 мск
- Флавио Коболли (Италия) — Себастьян Корда (США, 24) — 15:00 мск
- Александр Зверев (Германия, 3) — Александар Вукич (Австралия) — 15:30 мск
- Александр Шевченко (Казахстан) — Карен Хачанов (Россия, 16) — 16:30 мск
- Миомир Кецманович (Сербия) — Каспер Рууд (Норвегия, 5) — 16:30 мск
- Тейлор Фритц (США, 11) — Фабио Фоньини (Италия, WC) — 16:30 мск
- Новак Джокович (Сербия, 1) — Корентен Муте (Франция, LL) — 20:00 мск.
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