Турнир WTA-1000 в Риме, 10 мая: расписание матчей, сетка турнира
Сегодня, 10 мая, в Риме (Италия) пройдут матчи второго круга грунтового турнира категории WTA-1000. Игровой день начнётся не ранее 12:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием самых заметных матчей на сегодня.
Теннис. Турнир WTA-1000 в Риме. Расписание самых заметных матчей второго круга.
- Даниэль Коллинз (США, 13) — Анна Блинкова (Россия) — 12:00 мск.
- Мария Саккари (Греция, 5) — Варвара Грачёва (Франция, Q) — 12:00 мск.
- Анастасия Павлюченкова (Россия, 20) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) — 12:00 мск.
- Клара Таусон (Дания, Q) — Анна Калинская (Россия, 23) — 13:30 мск.
- Онс Жабер (Тунис, 8) — Софья Кенин (США) — 14:00 мск.
- Ирина Бегу (Румыния, SR) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — 14:00 мск.
- Анастасия Потапова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия, 9) — 14:00 мск.
- Виктория Азаренко (Беларусь, 24) — Магда Линетт (Польша) — 15:00 мск.
- Элина Свитолина (Украина, 16) — Сара Эррани (Италия, WC) — 17:00 мск.
- Кэти Волынец (США, Q) — Арина Соболенко (Беларусь, 2) — 19:00 мск.
- Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) — Ясмине Паолини (Италия, 11) — 21:30 мск.
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