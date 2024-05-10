Турнир WTA-1000 в Риме, 10 мая: расписание матчей, сетка турнира

Сегодня, 10 мая, в Риме (Италия) пройдут матчи второго круга грунтового турнира категории WTA-1000. Игровой день начнётся не ранее 12:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием самых заметных матчей на сегодня.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Риме. Расписание самых заметных матчей второго круга.