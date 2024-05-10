Карен Хачанов — Александр Шевченко: текстовая трансляция «Мастерса» в Риме

Сегодня, 10 мая, в рамках грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) состоится матч второго круга, в котором за победу поборется 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов. Соперником спортсмена из России будет 60-я ракетка мира из Казахстана Александр Шевченко. Встреча начнётся не ранее 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Карена Хачанова и Александра Шевченко за выход в третий круг грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия).

Спортсмены встречались только один раз. Очное противостояние теннисистов случилось в прошлом году на хардовом турнире в Метце. На стадии 1/4 финала сильнее оказался казахстанец. Он победил со счётом 6:4, 6:4.