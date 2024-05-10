Анна Блинкова — Даниэль Коллинз: текстовая трансляция матча второго круга WTA-1000 в Риме
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Сегодня, 10 мая, в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) состоится матч второго круга, в котором за победу поборется 46-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова. Соперницей спортсменки из России будет 15-я ракетка мира американская спортсменка Даниэль Коллинз. Встреча начнётся не ранее 12:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Анны Блинковой и Даниэль Коллинз за выход в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
Рим (ж). 2-й круг
10 мая 2024, пятница. 12:00 МСК
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Не начался
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Анна Блинкова
А. Блинкова
Это будет первое очное противостояние теннисисток на корте. Отметим, что победительницей турнира в 2023 году стала Елена Рыбакина из Казахстана. Накануне в следующий раунд соревнований прошла Дарья Касаткина.
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