Анна Блинкова — Даниэль Коллинз: текстовая трансляция матча второго круга WTA-1000 в Риме

Сегодня, 10 мая, в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) состоится матч второго круга, в котором за победу поборется 46-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова. Соперницей спортсменки из России будет 15-я ракетка мира американская спортсменка Даниэль Коллинз. Встреча начнётся не ранее 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Анны Блинковой и Даниэль Коллинз за выход в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Это будет первое очное противостояние теннисисток на корте. Отметим, что победительницей турнира в 2023 году стала Елена Рыбакина из Казахстана. Накануне в следующий раунд соревнований прошла Дарья Касаткина.