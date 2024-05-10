Анастасия Павлюченкова — Сара Соррибес-Тормо: текстовая трансляция WTA-1000 в Риме

Сегодня, 10 мая, в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) состоится матч второго круга, в котором за победу поборется 21-я ракетка мира из России Анастасия Павлюченкова. Соперницей российской спортсменки будет 47-я ракетка мира испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо. Встреча начнётся не ранее 12:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Анастасии Павлюченковой и Сары Соррибес-Тормо за выход в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
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Спортсменки пять раз встречались на корте. Три раза победу в очном противостоянии удалось одержать Павлюченковой. Она побеждала испанку в первом круге Открытого чемпионата Франции в 2016 году, в первом круге травяного турнира в Мальорке (Испания) в 2017-м и в третьем круге соревнований на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).
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