Анастасия Потапова — Елена Остапенко: текстовая трансляция второго круга WTA-1000 в Риме
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Сегодня, 10 мая, в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) состоится матч второго круга, в котором за победу поборется 43-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова. Соперницей спортсменки из России будет 10-я ракетка мира из Латвии Елена Остапенко. Встреча начнётся не ранее 14:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Анастасии Потаповой и Елены Остапенко за выход в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
Рим (ж). 2-й круг
10 мая 2024, пятница. 14:00 МСК
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
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Елена Остапенко
Е. Остапенко
Очная дуэль спортсменок случалась один раз. В 2023 году в полуфинале травяного турнира в Бирмингеме (Великобритания) сильнее оказалась латвийская теннисистка. Она обыграла Потапову в трёх сетах со счётом 5:7, 6:2, 6:4.
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