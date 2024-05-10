Анастасия Потапова — Елена Остапенко: текстовая трансляция второго круга WTA-1000 в Риме

Сегодня, 10 мая, в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) состоится матч второго круга, в котором за победу поборется 43-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова. Соперницей спортсменки из России будет 10-я ракетка мира из Латвии Елена Остапенко. Встреча начнётся не ранее 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Анастасии Потаповой и Елены Остапенко за выход в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Очная дуэль спортсменок случалась один раз. В 2023 году в полуфинале травяного турнира в Бирмингеме (Великобритания) сильнее оказалась латвийская теннисистка. Она обыграла Потапову в трёх сетах со счётом 5:7, 6:2, 6:4.