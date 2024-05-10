Тарпищев заявил, что Рублёв утопил себя нагрузками

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что шестая ракетка мира Андрей Рублёв принимает участие в слишком большом количестве турниров. По словам главы организации, такая загруженность вызывает спад формы.

«Рублёв не чувствует, когда надо остановиться, взять паузу. Играет всё подряд. Отсюда и тот спад, который был на протяжении четырёх турниров, — перегрузки, психологическая перетренированность. Просто утопил себя нагрузками. И вот уже рвётся в бой. Не знаю, как он выступит в Риме, там корты медленные. Но во Франции быстрые, так что на «Ролан Гаррос» он должен хорошо сыграть», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Определился первый соперник олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, шестой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Им стал 49-й номер мирового рейтинга американец Маркос Гирон.