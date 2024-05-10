Елена Рыбакина снялась с турнира WTA-1000 в Риме из-за болезни

Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с турнира WTA-1000 в Риме. Причиной тому послужила болезнь. Об этом сообщила корреспондент «Чемпионата» Екатерина Мурадян.

Уточняется, что в сетке турнира её заменит лаки-лузер из Франции Осеан Доден.

Турнир категории WTA-1000 в Риме стартовал 7 мая, а завершится 18 мая. Елена Рыбакина является действующей чемпионкой соревнований. Она должна была провести встречу с румынкой Ириной Бегу. Казахстанская теннисистка является игроком с наибольшим количеством виннерсов на турнирах категории WTA-1000 в 2024 году — 570. Отметим, что никто из иных теннисисток не добрался даже до 500 виннерсов на турнирах данной категории.