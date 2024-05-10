Рыбакина — о снятии с турнира в Риме: я разочарована. Ждала возможности защитить титул

Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала об эмоциях, которые испытывает после отказа от участия в турнире категории WTA-1000 в Риме. Спортсменка является действующей победительницей соревнований.

«Я разочарована тем, что мне придётся отказаться от участия в турнире в Риме в этом году. К сожалению, я не чувствую себя достаточно хорошо, чтобы участвовать в соревнованиях. У меня остались хорошие воспоминания о прошлогоднем турнире. Я с нетерпением ждала возможности защитить свой титул. Рим — особенный для меня город. Жду следующего года, чтобы вернуть себе титул и сыграть перед итальянскими болельщиками», — передаёт слова спортсменки корреспондент «Чемпионата» Екатерина Мурадян.

Турнир категории WTA-1000 в Риме стартовал 7 мая, а завершится 18 мая. Уточняется, что в сетке турнира Рыбакину заменит лаки-лузер из Франции Осеан Доден.