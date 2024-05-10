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Блинкова получила травму ноги во время матча с Коллинз и завершила выступление в Риме

Блинкова получила травму ноги во время матча с Коллинз и завершила выступление в Риме
Анна Блинкова
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46-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова получила травму левой ноги во время матча второго круга турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В игре с американкой Даниэль Коллинз российская спортсменка подвернула ногу. Её соперница оказала поддержку и поднесла Блинковой воду и полотенце.

Коллинз одержала победу в первом сете матча со счётом 6:4. За час, который теннисистки провели на корте, американка реализовала три из трёх заработанных брейк-пойнтов, допустила две двойные ошибки и выполнила один эйс. Блинкова же реализовала два брейк-пойнта из восьми и допустила три двойные ошибки.

Рим (ж). 2-й круг
10 мая 2024, пятница. 12:05 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6
4
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Сегодня, 10 мая, о снятии с турнира также сообщила его действующая победительница казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Причиной послужила болезнь. Уточняется, что в сетке турнира её заменит лаки-лузер из Франции Осеан Доден.

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