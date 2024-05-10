Блинкова получила травму ноги во время матча с Коллинз и завершила выступление в Риме

46-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова получила травму левой ноги во время матча второго круга турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В игре с американкой Даниэль Коллинз российская спортсменка подвернула ногу. Её соперница оказала поддержку и поднесла Блинковой воду и полотенце.

Коллинз одержала победу в первом сете матча со счётом 6:4. За час, который теннисистки провели на корте, американка реализовала три из трёх заработанных брейк-пойнтов, допустила две двойные ошибки и выполнила один эйс. Блинкова же реализовала два брейк-пойнта из восьми и допустила три двойные ошибки.

Сегодня, 10 мая, о снятии с турнира также сообщила его действующая победительница казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Причиной послужила болезнь. Уточняется, что в сетке турнира её заменит лаки-лузер из Франции Осеан Доден.