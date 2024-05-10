Доминик Тим подтвердил, что завершит карьеру в этом году

Австрийский теннисист, бывшая третья ракетка мира Доминик Тим подтвердил, что завершит спортивную карьеру в конце 2024 года.

«Сезон 2024 года станет для меня последним. Мое запястье не в таком состоянии, в каком должно быть. Я оглядываюсь на путь, который прошёл и был невероятным. Это решение я очень долго обдумывал», — рассказал теннисист в социальных сетях.

Ранее в СМИ появилась информация, что Тим планирует завершить карьеру в октябре этого года после турнира категории ATP-500 в Вене. Он состоится с 21 по 27 октября. 30-летний Тим — победитель турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат США — 2020). Кроме того, на его счету ещё 16 побед на турнирах ATP (из них один серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе в 2019 году). Также он дважды играл в финалах Итогового турнира ATP: в 2019 году он в трёх партиях уступил греческому теннисисту Стефаносу Циципасу (7:6 (8:6), 2:6, 6:7 (4:7)), а в 2020-м проиграл россиянину Даниилу Медведеву — 6:4, 6:7 (2:7), 4:6).