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Остапенко разобралась с Потаповой и вышла в следующий круг турнира в Риме

Остапенко разобралась с Потаповой и вышла в следующий круг турнира в Риме
Елена Остапенко
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43-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла 10-й ракетке мира из Латвии Елене Остапенко во втором круге турнира WTA-1000 в Риме (Италия). Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счётом 4:6, 2:6.

Россиянка совершила четыре двойные ошибки, сделала три эйса и реализовала три из девяти брейк-пойнтов. Победительнице встречи удалось реализовать пять из девяти брейк-пойнтов. Остапенко допустила две двойные ошибки и не выполнила ни одного эйса. В третьем круге соревнований латвийская спортсменка сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

Отметим, что действующей чемпионкой Рима является казахстанка Елена Рыбакина. 10 мая спортсменка сообщила, что не будет выступать на турнире из-за болезни.

Рим (ж). 2-й круг
10 мая 2024, пятница. 14:10 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
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