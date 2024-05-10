Остапенко разобралась с Потаповой и вышла в следующий круг турнира в Риме

43-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла 10-й ракетке мира из Латвии Елене Остапенко во втором круге турнира WTA-1000 в Риме (Италия). Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счётом 4:6, 2:6.

Россиянка совершила четыре двойные ошибки, сделала три эйса и реализовала три из девяти брейк-пойнтов. Победительнице встречи удалось реализовать пять из девяти брейк-пойнтов. Остапенко допустила две двойные ошибки и не выполнила ни одного эйса. В третьем круге соревнований латвийская спортсменка сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

Отметим, что действующей чемпионкой Рима является казахстанка Елена Рыбакина. 10 мая спортсменка сообщила, что не будет выступать на турнире из-за болезни.