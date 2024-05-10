Котов не смог обыграть Шелтона и покинул «Мастерс» в Риме

Россииский теннисист, 63-я ракетка мира Павел Котов не смог обыграть 14-ю ракетку миру американца Бена Шелтона. Спортсмены встретились во втором круге «Мастерса» в Риме и провели на корте 2 часа и 38 минут. Счёт — 6:4, 3:6, 4:6.
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Россиянин допустил две двойные и 17 невынужденных ошибок, а также выполнил один эйс и реализовал один брейк-пойнт. Победитель игры также сделал одну подачу на вылет, но допустил три двойные и 14 невынужденных ошибок. Шелтону удалось реализовать два из семи возможных брейк-пойнта. В следующем раунде соревнований американец встретится с китайским теннисистом Чжаном Чжичжэнем.
Турнир в Риме проходит с 8 по 19 мая. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 7,8 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл датчанина Хольгера Руне.
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