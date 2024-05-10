«Это грустно». Португальский журналист — о снятии Рыбакиной с турнира в Риме

Португальский журналист Хосе Моргадо прокомментировал рассказал об эмоциях, которые испытывает после отказа от участия в турнире категории WTA-1000 в Риме казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной. Спортсменка является действующей победительницей соревнований.

«Это печально и очень грустно», — написал теннисный обозреватель в своём аккаунте в соцсетях.

Турнир категории WTA-1000 в Риме стартовал 7 мая, а завершится 18 мая. Сегодня, 10 мая, четвёртая ракетка мира Рыбакина должна была провести свой стартовый матч на турнире в Риме с румынкой Ириной Бегу (161-я в мировом рейтинге WTA), но из-за проблем со здоровьем снялась с соревнований. Уточняется, что в сетке турнира Рыбакину заменит лаки-лузер из Франции Осеан Доден.