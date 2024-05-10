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Зверев крупно обыграл Вукича и прошёл в третий круг «Мастерса» в Риме

Зверев крупно обыграл Вукича и прошёл в третий круг «Мастерса» в Риме
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Сегодня, 10 мая, завершился матч грунтового турнира «Мастерс» в Риме (Италия) между немецким теннисистом, посеянным под третьим номером Александром Зверевым и австралийцем Александром Вукичем. Победу со счётом 6:0, 6:4 одержал Зверев.

Матч продолжался 1 час 19 минут. Зверев выполнил восемь подач навылет и допустил всего одну двойную ошибку, как и его соперник, а вот эйсов за весь поединок у Вукича было меньше — всего два. Австралиец не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух, а Зверев смог реализовать три из девяти возможных.

Рим (м). 2-й круг
10 мая 2024, пятница. 16:05 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		4
         
Александар Вукич
Австралия
Александар Вукич
А. Вукич

Отметим, соперники уже встречались на корте 1 раз во время Открытого чемпионата США по теннису. Тогда крупную победу на свой счёт записал также Зверев. Теперь теннисисту из Германии предстоит встретится с итальянцем Лучано Дардери.

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