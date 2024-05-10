Зверев крупно обыграл Вукича и прошёл в третий круг «Мастерса» в Риме

Сегодня, 10 мая, завершился матч грунтового турнира «Мастерс» в Риме (Италия) между немецким теннисистом, посеянным под третьим номером Александром Зверевым и австралийцем Александром Вукичем. Победу со счётом 6:0, 6:4 одержал Зверев.
Матч продолжался 1 час 19 минут. Зверев выполнил восемь подач навылет и допустил всего одну двойную ошибку, как и его соперник, а вот эйсов за весь поединок у Вукича было меньше — всего два. Австралиец не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух, а Зверев смог реализовать три из девяти возможных.
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Отметим, соперники уже встречались на корте 1 раз во время Открытого чемпионата США по теннису. Тогда крупную победу на свой счёт записал также Зверев. Теперь теннисисту из Германии предстоит встретится с итальянцем Лучано Дардери.
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