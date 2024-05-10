Гауфф назвала теннисиста, к которому испытывает уважение из-за стойкости и упорства

Третья ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф заявила, что Энди Маррей — это теннисист, у которого есть чему поучиться и сказала добрые слова в адрес спортсмена.

«На корте он просто тот, на кого необходимо равняться в ситуации, связанной с травмами. Он играет исключительно ради радости и любви к игре. К сожалению, ему пришлось уйти в отставку из-за травм. Возможно, он играет не на том уровне, на котором хочет. Он показал невероятный теннис в такую трудную эпоху. Делал это даже с металлическим бедром.

Я думаю, вы увидите, как он играет в «Челленджерс» или на центральном корте Уимблдона, и он по-прежнему будет выкладываться на 100%, что редко можно увидеть, особенно когда вы находитесь на более позднем этапе своей карьеры. Я думаю, что многие игроки могут поучиться у него этому", — сказала Гауфф на пресс-конференции в Риме.

Напомним, 36-летний Маррей продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил в Майами. У него был диагностирован полный разрыв передней таранно-малоберцовой связки. От участия в «Мастерсе» в Риме он отказался.