Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович сказал добрые слова в адрес Доминика Тима, собирающегося завершить карьеру

Джокович сказал добрые слова в адрес Доминика Тима, собирающегося завершить карьеру
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович заявил, что теннисист Доминик Тим умеет уважать соперника на площадке и за ее пределами.

«Отличный парень, очень хороший человек, человек с очень хорошими манерами, хорошими ценностями, семьянин, человек, который всегда находил время, чтобы поздороваться, всегда проявлял уважение на площадке и за ее пределами», — сказал Джокович во время пресс-конференции в Риме.

Напомним, Тим подтвердил решение завершить карьеру теннисиста осенью в случае, если не сможет до конца сезона достичь целей, которые себе поставил. После травмы Тим не может полностью вернуться в изначальную форму.

Материалы по теме
Доминик Тим подтвердил, что завершит карьеру в этом году

Его брат и бывший теннисист Мориц Тим никак не прокомментировал решение Доминика, заявив, что их заявление будет сделано к концу недели.

Материалы по теме
Брат Доминика Тима отреагировал на слухи о планах теннисиста завершить карьеру
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android