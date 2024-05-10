Джокович сказал добрые слова в адрес Доминика Тима, собирающегося завершить карьеру

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович заявил, что теннисист Доминик Тим умеет уважать соперника на площадке и за ее пределами.

«Отличный парень, очень хороший человек, человек с очень хорошими манерами, хорошими ценностями, семьянин, человек, который всегда находил время, чтобы поздороваться, всегда проявлял уважение на площадке и за ее пределами», — сказал Джокович во время пресс-конференции в Риме.

Напомним, Тим подтвердил решение завершить карьеру теннисиста осенью в случае, если не сможет до конца сезона достичь целей, которые себе поставил. После травмы Тим не может полностью вернуться в изначальную форму.

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Его брат и бывший теннисист Мориц Тим никак не прокомментировал решение Доминика, заявив, что их заявление будет сделано к концу недели.