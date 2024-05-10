Вероника Кудерметова и Чань Хаочин вышли во второй круг парного разряда турнира в Риме

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин вышли в 1/8 финала парного разряда грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче первого круга спортсменки в двух сетах обыграли казахстанку Анну Данилину и Ингрид Нил из США. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3.
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Отметим, что теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. На счету Кудерметовой и Чань Хаочин ни одной подачи навылет, шесть реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных и три двойные ошибки. Дуэт Данилина/Нил выполнил один эйс, реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных и допустил три двойные ошибки.
В следующем круге российско-тайваньский дуэт встретится с китайской парой Синьюй Ван/Чжэн Сайсай.
Напомним, что в апреле Вероника Кудерметова и Чань Хаочин в паре выиграли турнир категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Одной из соперниц в финальном матче была Ингрид Нил. Она играла в паре с норвежкой Ульрикке Эйкери.
- 10 мая 2024
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