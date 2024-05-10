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Кудерметова/Чань Хаочин — Данилина/Нил, результат матча 10 мая 2024, счет 2:0, 1-й круг WTA-1000 в Риме

Вероника Кудерметова и Чань Хаочин вышли во второй круг парного разряда турнира в Риме
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин вышли в 1/8 финала парного разряда грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче первого круга спортсменки в двух сетах обыграли казахстанку Анну Данилину и Ингрид Нил из США. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3.

Рим — парный разряд (ж). 1-й круг
10 мая 2024, пятница. 18:40 МСК
Анна Данилина
Казахстан
Анна Данилина
Ингрид Нил
США
Ингрид Нил
А. Данилина И. Нил
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Чань Хаочин
Китайский Тайбэй
Чань Хаочин
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Ч. Хаочин В. Кудерметова

Отметим, что теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. На счету Кудерметовой и Чань Хаочин ни одной подачи навылет, шесть реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных и три двойные ошибки. Дуэт Данилина/Нил выполнил один эйс, реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных и допустил три двойные ошибки.

В следующем круге российско-тайваньский дуэт встретится с китайской парой Синьюй Ван/Чжэн Сайсай.

Напомним, что в апреле Вероника Кудерметова и Чань Хаочин в паре выиграли турнир категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Одной из соперниц в финальном матче была Ингрид Нил. Она играла в паре с норвежкой Ульрикке Эйкери.

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