Хачанов обыграл Шевченко в двух сетах и вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

Сегодня, 10 мая, в матче грунтового турнира «Мастерс» в Риме (Италия) встретились казахстанский теннисист Александр Шевченко и 18-я ракетка мира Карен Хачанов. Со счётом 6:4, 6:4 победу одержал Хачанов.

Матч продолжался 1 час 41 минуту. На счету обоих теннисистов по три выполненных эйса. Хачанов допустил одну двойную ошибку и смог реализовать три из четырёх брейк-пойнтов. У Шевченко на счету пару двойных ошибок и только один реализованный брейк-пойнт.

Ранее теннисисты встречались на корте в качестве соперников лишь один раз на турнире АТР-250 в Метце (Франция). Тогда победу в матче удалось одержать Шевченко, в тот момент выступавшему за Россию.

Отметим, что победителем турнира «Мастерс» в Риме в прошлом году стал россиянин Даниил Медведев. В этом году он начнёт борьбу с матча второго круга 11 мая.