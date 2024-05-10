Каспер Рууд покинул «Мастерс» в Риме, уступив во втором круге сербу Кецмановичу

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд в матче второго круга грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) в трёх сетах уступил Миомиру Кецмановичу из Сербии (58-й в рейтинге ATP) со счётом 6:0, 4:6, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 21 минуту. На счету Кецмановича семь эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из 14 заработанных. Норвежский теннисист выполнил шесть подач навылет, допустил пять двойных ошибок и смог реализовать пять из девяти брейк-пойнтов.

В 1/16 финала Кецманович встретится с бразильским теннисистом Тьяго Монтейро, занимающим 106-е место в мировой классификации ATP. Во втором круге бразилец обыграл австралийского теннисиста Джордана Томпсона — 6:1, 6:3.