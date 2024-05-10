Каспер Рууд покинул «Мастерс» в Риме, уступив во втором круге сербу Кецмановичу
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Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд в матче второго круга грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) в трёх сетах уступил Миомиру Кецмановичу из Сербии (58-й в рейтинге ATP) со счётом 6:0, 4:6, 4:6.
Рим (м). 2-й круг
10 мая 2024, пятница. 19:00 МСК
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
2 : 1
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Каспер Рууд
К. Рууд
Матч продолжался 2 часа 21 минуту. На счету Кецмановича семь эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из 14 заработанных. Норвежский теннисист выполнил шесть подач навылет, допустил пять двойных ошибок и смог реализовать пять из девяти брейк-пойнтов.
В 1/16 финала Кецманович встретится с бразильским теннисистом Тьяго Монтейро, занимающим 106-е место в мировой классификации ATP. Во втором круге бразилец обыграл австралийского теннисиста Джордана Томпсона — 6:1, 6:3.
Комментарии
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