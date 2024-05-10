Себастьян Корда отреагировал на поведение зрителей, оскорблявших его в матче с Коболли

27-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда прокомментировал поведение болельщиков во время его матча с Флавио Коболли (57-й в рейтинге ATP) во втором круге турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Матч закончился победой американца со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:4.
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Итальянские болельщики поддерживали местного теннисиста Флавио Коболли, выкрикивая оскорбления в адрес Корды.
«Выражаю благодарность болельщикам позади меня за то, что они 2,5 часа неподобающим образом говорили о моей девушке, семье и команде. Спасибо за дополнительную мотивацию. Все еще люблю всех вас!», — написал Корда в своём аккаунте в соцсетях.
После окончания победного матча, теннисист из США повернулся к зрителям, послал им воздушный поцелуй и помахал ручкой.
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
В следующем круге 27-летний Корда сыграет с соотечественником Тэйлором Фритцем, который в матче 1/32 финала также обыграл итальянца. 13-я ракетка мира оказался сильнее Фабио Фоньини — 6:3, 6:4.
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