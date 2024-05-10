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Себастьян Корда отреагировал на поведение зрителей, оскорблявших его в матче с Коболли

Себастьян Корда отреагировал на поведение зрителей, оскорблявших его в матче с Коболли
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27-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда прокомментировал поведение болельщиков во время его матча с Флавио Коболли (57-й в рейтинге ATP) во втором круге турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Матч закончился победой американца со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:4.

Рим (м). 2-й круг
10 мая 2024, пятница. 15:50 МСК
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 6 		6 4
7 8 		4 6
         
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда

Итальянские болельщики поддерживали местного теннисиста Флавио Коболли, выкрикивая оскорбления в адрес Корды.

«Выражаю благодарность болельщикам позади меня за то, что они 2,5 часа неподобающим образом говорили о моей девушке, семье и команде. Спасибо за дополнительную мотивацию. Все еще люблю всех вас!», — написал Корда в своём аккаунте в соцсетях.

После окончания победного матча, теннисист из США повернулся к зрителям, послал им воздушный поцелуй и помахал ручкой.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В следующем круге 27-летний Корда сыграет с соотечественником Тэйлором Фритцем, который в матче 1/32 финала также обыграл итальянца. 13-я ракетка мира оказался сильнее Фабио Фоньини — 6:3, 6:4.

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