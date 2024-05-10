Иржи Легечка пропустит «Ролан Гаррос» из-за состояния здоровья

31-я ракетка мира, чешский теннисист Иржи Легечка пропустит «Ролан Гаррос» — 2024 из-за стрессового перелома спины на одном из предыдущих турниров.

Напомним, Легечка пропускает турнир серии «Мастерс» в Риме. Ранее на турнире аналогичной категории в Мадриде он впервые дошёл до стадии полуфинала, где в матче против 35-й ракетки мира Феликса Оже-Альяссима из Канады получил травму спины.

На счету чешского теннисиста награда победителя одного турнира АТР в одиночном разряде, победителя одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде, а именно Уимблдон в 2019 году.

22-летний Легечка в этом году завоевал один титул на турнире АТР-250 в Аделаиде.

О том, когда чех сможет вернуться на корт нет никакой информации.