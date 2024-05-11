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Анна Калинская и Елена Веснина потерпели поражение на старте парного турнира в Риме

Анна Калинская и Елена Веснина потерпели поражение на старте парного турнира в Риме
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Российские теннисистки Анна Калинская и Елена Веснина неудачно стартовали в парном разряде грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче 1/16 финала Калинская и Веснина (WC) со счётом 5:7, 2:6 проиграли посеянным под первым номером бельгийке Элисе Мертенс и представительнице китайского Тайбэя Се Шувэй.

Встреча Калинской и Весниной с Мертенс и Шувэй продлилась 1 час 32 минуты. В её рамках Анна и Елена один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Элисе и Се три эйса, восемь двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Отметим, что Веснина, вернувшаяся в тур после рождения второго ребёнка, является олимпийской чемпионкой 2016 года в парном разряде.

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