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Рафаэль Надаль: сейчас я не готов выступать на «Ролан Гаррос»

Рафаэль Надаль: сейчас я не готов выступать на «Ролан Гаррос»
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль после поражение во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия) высказался о возможности своего выступления на «Ролан Гаррос» — 2024, который стартует 26 мая.

Напомним, в матче второго круга Рима его 10-кратный чемпион Надаль со счётом 1:6, 3:6 проиграл девятой ракетке мира представителю Польши Хуберту Хуркачу (7).

Рим (м). 2-й круг
11 мая 2024, суббота. 14:20 МСК
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

«Я пока не хочу принимать решение. Есть два возможных пути. Думаю, что сейчас я не готов выступать на «Ролан Гаррос». Осталось две недели, мы собираемся сделать всё возможное, чтобы изменить ситуацию. Это сложно для меня, расстраивает, но я чувствую себя ближе к тому, чтобы попытаться. Я застрял, но буду стараться изо всех сил в эти две недели», — сказал Надаль на пресс-конференции.

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