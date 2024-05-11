Рафаэль Надаль: сейчас я не готов выступать на «Ролан Гаррос»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль после поражение во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия) высказался о возможности своего выступления на «Ролан Гаррос» — 2024, который стартует 26 мая.
Напомним, в матче второго круга Рима его 10-кратный чемпион Надаль со счётом 1:6, 3:6 проиграл девятой ракетке мира представителю Польши Хуберту Хуркачу (7).
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«Я пока не хочу принимать решение. Есть два возможных пути. Думаю, что сейчас я не готов выступать на «Ролан Гаррос». Осталось две недели, мы собираемся сделать всё возможное, чтобы изменить ситуацию. Это сложно для меня, расстраивает, но я чувствую себя ближе к тому, чтобы попытаться. Я застрял, но буду стараться изо всех сил в эти две недели», — сказал Надаль на пресс-конференции.
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