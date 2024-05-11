Хуркач обратился к Надалю после победы над ним во втором круге «Мастерса» в Риме

Девятая ракетка мира представитель Польши Хуберт Хуркач обратился к 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю после победы над ним сегодня, 11 мая, во втором круге «Мастерса» в Риме. Напомним, поляк выиграл в двух сетах со счётом 6:1, 6:3.

«Играть против своих кумиров — это привилегия, которая является чем-то неимоверным и неземным! Рафа, спасибо, что вдохновляешь всех нас на протяжении нескольких десятилетий. Я испытываю огромное уважение к тебе!» — написал Хуркач в своих социальных сетях.

Отметим, что после выступления на «Мастерсе» в Риме Надаль неоднозначно высказался о возможности своего выступления на «Ролан Гаррос» — 2024. По словам теннисиста, на данный момент с имеющейся формой он не готов принять участие в этом турнире.