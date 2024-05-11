Наоми Осака прокомментировала две подряд победы над игроками топ-20 на грунте

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала две подряд победы над игроками топ-20 рейтинга WTA на грунтовом покрытии. Напомним, сейчас японка участвует в турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге она обыграла 20-ю ракетку мира Марту Костюк, в третьем круге — 11-ю в рейтинге WTA Дарью Касаткину.

— Вы никогда не обыгрывали теннисисток из топ-20 на грунте. На этом турнире вы победили их дважды подряд. То, что происходит с вами сейчас, является чем-то необычным или это нормально?

— Это не необычно (улыбается). Я очень благодарна, что вернулась. Я очень благодарна за то, что сейчас здорова, потому что знаю, насколько тяжёлый путь мне пришлось пройти, чтобы оказаться здесь и играть именно так. Кроме того, меня очень вдохновляют игроки, за которыми я сейчас наблюдаю. В целом я много смотрю теннис. Я всем сердцем желаю быть там, где находятся мои кумиры, поэтому делаю всё возможное. Я чувствую, что просто пробираюсь обратно — туда, где, как мне кажется, я и должна находиться.