Свёнтек: я плакала, когда смотрела церемонию прощания «Мастерса» в Мадриде с Надалем

Первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши прокомментировала недавнюю прощальную церемонию, проходившую на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде, в связи с тем, что 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль, скорее всего, закончит свою профессиональную карьеру после окончания грунтового сезона.

«Я ещё довольно молодая, поэтому мне было трудно понять всю боль. Я не была в ситуации, когда играю свой последний матч. Но я наблюдала всю церемонию прощания с Надалем в Мадриде. Я плакала. Хотя сам Рафа казался счастливым. Это самое главное. Его подход очень умный. Действительно, хороший пример спортсмена, который явно удовлетворён тем, чего он достиг за свою карьеру. Сейчас он готов начать новую главу своей жизни. Очевидно, вокруг этого всегда поднимают огромный шум. Но это его жизнь, и он живёт её так, как хочет. Я рада за него», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.