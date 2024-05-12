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Хольгер Руне в двух сетах обыграл Нарди и вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

Хольгер Руне в двух сетах обыграл Нарди и вышел в третий круг «Мастерса» в Риме
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12-я ракетка мира Хольгер Руне из Дании вышел в третий круг грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия). Сегодня, 12 мая, он в двух сетах обыграл местного теннисиста Луку Нарди, занимающего 81-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:4, 6:4.

Рим (м). 2-й круг
11 мая 2024, суббота. 22:30 МСК
Лука Нарди
Италия
Лука Нарди
Л. Нарди
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Отметим, что спортсмены провели на корте 1 час 41 минуту. Датский теннисист реализовал два брейк-пойнта из четырёх (50%) и допустил одну двойную ошибку. Итальянский спортсмен сделал три двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из шести заработанных. Также оба спортсмена выполнили по одной подаче навылет.

Напомним, в следующем круге турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) Хольгер Руне сыграет с 19-й ракеткой мира из Аргентины Себастьяном Баэсом.

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