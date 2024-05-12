Рублёв в трёх сетах обыграл Маркоса Гирона и вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

Сегодня, 12 мая, закончился матч второго круга грунтового «Мастерса» в Риме (Италия), в котором шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встречался с 49-й ракеткой мира представителем США Маркосом Гироном. Россиянин выиграл встречу в трёх сетах со счётом 5:7, 6:4, 7:5.
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Отметим, что спортсмены провели на корте 2 часа 23 минуты. Российский теннисист реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти, выполнил пять подач навылет и допустил семь двойных ошибок. Американец сделал три эйса, допустил три двойные ошибки и смог реализовать 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных.
Напомним, в следующем круге турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) Рублёв сыграет с 109-й ракеткой мира из Франции Александром Мюллером, который во втором круге обыграл другого француза Артюра Фиса.
Грунтовый «Мастерс» в Риме проходит с 8 по 19 мая. Действующим чемпионом турнира является российский теннисист Даниил Медведев, который в двух сетах в финале прошлого года обыграл Хольгера Руне из Дании со счётом 7:5. 7:5.
Рублёв тренируется с Надалем в Барселоне:
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