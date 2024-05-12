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Андрей Рублёв – Маркос Гирон, результат матча 12 мая 2024, счет 2:1, 2-й круг «Мастерс» в Риме

Рублёв в трёх сетах обыграл Маркоса Гирона и вышел в третий круг «Мастерса» в Риме
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Сегодня, 12 мая, закончился матч второго круга грунтового «Мастерса» в Риме (Италия), в котором шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встречался с 49-й ракеткой мира представителем США Маркосом Гироном. Россиянин выиграл встречу в трёх сетах со счётом 5:7, 6:4, 7:5.

Рим (м). 2-й круг
11 мая 2024, суббота. 23:00 МСК
Маркос Гирон
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 5
5 		6 7
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Отметим, что спортсмены провели на корте 2 часа 23 минуты. Российский теннисист реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти, выполнил пять подач навылет и допустил семь двойных ошибок. Американец сделал три эйса, допустил три двойные ошибки и смог реализовать 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных.

Напомним, в следующем круге турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) Рублёв сыграет с 109-й ракеткой мира из Франции Александром Мюллером, который во втором круге обыграл другого француза Артюра Фиса.

Грунтовый «Мастерс» в Риме проходит с 8 по 19 мая. Действующим чемпионом турнира является российский теннисист Даниил Медведев, который в двух сетах в финале прошлого года обыграл Хольгера Руне из Дании со счётом 7:5. 7:5.

Календарь «Мастерса» в Риме
Турнирная сетка «Мастерса» в Риме
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