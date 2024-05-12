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Рублёв – о матче с Гироном: был очень зол на себя, думал, что заслуживаю поражения

Рублёв – о матче с Гироном: был очень зол на себя, думал, что заслуживаю поражения
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Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над американцем Маркосом Гироном во втором круге турнира в Риме (5:7, 6:4, 7:5).

Рим (м). 2-й круг
11 мая 2024, суббота. 23:00 МСК
Маркос Гирон
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 5
5 		6 7
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Я был очень зол на себя из-за того, что сегодня выплеснул много эмоций… Я думал, что всё кончено, и я заслуживаю поражения… Я думал, что у меня много шансов, но я не реализовал их из-за своих эмоций. Каким-то образом мне удалось начать играть очень хорошо. Мало-помалу мне удалось вернуться в эту игру. Я бы сказал, что каждая победа – это хорошая победа. Не имеет значения. Мне повезло, что я могу играть здесь. Это уже хороший подарок. Посмотрим. Теперь после этого матча у меня есть второй шанс остаться в турнире. Посмотрим, извлеку ли я из этого хороший урок или нет», — сказал Рублёв после матча.

в следующем круге турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) Рублёв сыграет с 109-й ракеткой мира из Франции Александром Мюллером.

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