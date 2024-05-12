Видеообзор победы Рублёва во втором круге «Мастерса» в Риме

Сегодня, 12 мая, закончился матч второго круга грунтового «Мастерса» в Риме (Италия), в котором шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встречался с 49-й ракеткой мира представителем США Маркосом Гироном. Россиянин выиграл встречу со счётом 5:7, 6:4, 7:5.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором поединка Рублёва с Гироном.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Напомним, в следующем круге турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) Рублёв сыграет со 109-й ракеткой мира из Франции Александром Мюллером, который во втором круге обыграл другого француза Артюра Фиса.

Грунтовый «Мастерс» в Риме проходит с 8 по 19 мая. Действующим чемпионом турнира является российский теннисист Даниил Медведев, который в финале прошлого года обыграл Хольгера Руне из Дании со счётом 7:5. 7:5.