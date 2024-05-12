«Я отдал всё, чтобы переломить ход матча». Циципас — о победе над Штруффом

Восьмая ракетка мира Стефанос Циципас из Греции прокомментировал выход в третий круг грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия). Вчера, 11 мая, он в трёх сетах обыграл немецкого спортсмена Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:7 (1:7), 6:4, 6:4.

«Мне нужно время, чтобы осознать всё, что произошло в этом матче. Я совсем не ожидал, что совершу такой камбэк. Почти полтора сета я был потерян на корте. Никогда раньше не испытывал таких ощущений во время матча. Меня захлестнула волна негатива, которая не позволяла мне быть самим собой, не позволяла нормально играть. Я отдал всё, чтобы переломить ход матча», — сказал Циципас в послематчевом интервью.

Напомним, в следующем круге турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) Стефанос Циципас сыграет с 30-й ракеткой мира британцем Кэмероном Норри, который во втором круге обыграл испанца Хауме Мунара.