Гауфф: мы никогда не станем близкими подругами с Бадосой, но я всегда поддерживаю её

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о предстоящем матче с бывшей второй ракеткой мира, ныне занимающей 126-е место в рейтинге WTA, Паулой Бадосой из Испании в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

«Я думаю, что мы довольно дружелюбны в туре. Мы не близкие друзья. Определённо находимся на разных этапах. Ей около 25, так что разница в возрасте составляет пять лет. Мы никогда не станем близкими подругами, но во время тура я стараюсь быть дружелюбной со всеми. Я всегда поддерживаю её.

С ней будет трудно играть. Для меня это непростой матч. Думаю, она возвращается к своей лучшей форме. Она была второй ракеткой мира, хорошо играла. Она всегда опасна, независимо от того, как проходили последние недели», — сказала Гауфф на пресс-конференции.