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Гауфф: мы никогда не станем близкими подругами с Бадосой, но я всегда поддерживаю её

Гауфф: мы никогда не станем близкими подругами с Бадосой, но я всегда поддерживаю её
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о предстоящем матче с бывшей второй ракеткой мира, ныне занимающей 126-е место в рейтинге WTA, Паулой Бадосой из Испании в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Рим (ж). 4-й круг
13 мая 2024, понедельник. 13:00 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

«Я думаю, что мы довольно дружелюбны в туре. Мы не близкие друзья. Определённо находимся на разных этапах. Ей около 25, так что разница в возрасте составляет пять лет. Мы никогда не станем близкими подругами, но во время тура я стараюсь быть дружелюбной со всеми. Я всегда поддерживаю её.

С ней будет трудно играть. Для меня это непростой матч. Думаю, она возвращается к своей лучшей форме. Она была второй ракеткой мира, хорошо играла. Она всегда опасна, независимо от того, как проходили последние недели», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

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