Ястремская — Соболенко: текстовая трансляция матча третьего круга турнира WTA-1000 в Риме

Сегодня, 12 мая, в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) состоится матч третьего круга, в котором за победу поборется 33-я ракетка мира украинка Даяна Ястремская и двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко. Встреча начнётся не ранее 13:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Ястремской и Соболенко за выход в четвёртый круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
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По личным встречам Ястремская ведёт со счётом 3-0. На турнирах WTA она выиграла 6:4, 6:4 на грунте в полуфинале Страсбурга-2019 и 6:4, 7:6(4) на харде в полуфинале Аделаиды-2020. В 2017-м они встречались ещё в четвертьфинале Санкт-Петербурга — но не основного турнира WTA, который проходил в феврале, а соревнования под эгидой ITF в сентябре. Там Даяна взяла верх со счётом 3:6, 7:5, 6:1.
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