«Вы пытаетесь меня уколоть». Ига Свёнтек — на вопрос о недостатке внимания к ней

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек ответила на вопрос журналиста, почему к ней не приковано столько внимания, сколько к Новаку Джоковичу и Рафаэлю Надалю.

— Вы первая ракетка мира, но всё внимание приковано к Джоковичу и Надалю. Как вы это объясняете? Почему внимание людей приковано не к вам?

— Что почему?

— Здесь, в Риме, внимание людей обращено не на вас. Как вы это объясняете? Извините за мой вопрос.

— Не знаю, пытаетесь вы меня уколоть или нет.

Думаю, ко мне приковано достаточно внимания, при этом я прекрасно понимаю, почему к Рафе и Новаку больше, у них такая огромная фан-база. Я ни в коем случае не завидую.

Это последний турнир Рафы — не последний в целом, но, возможно, последний в Риме. Я понимаю, почему люди следят за ним. А Новак очевидно тоже величайший теннисист.

Честно говоря, я не особо понимаю этого вопроса», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.