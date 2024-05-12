Хуркач: встреча с Рафой Надалем не сравнится с матчами с другими соперниками

Девятая ракетка мира представитель Польши Хуберт Хуркач высказался о победе над Рафаэлем Надалем в матче второго круга «Мастерса» в Риме (Италия). Напомним, поляк выиграл в двух сетах со счётом 6:1, 6:3.

«Определённо, встреча с Рафой не сравнится с матчами с другими соперниками. Думаю, это было скорее волнение — наконец-то сыграть с ним на грунте. Это добавило мне больше мотивации.

Есть ли что-то, что можно улучшить в моей игре на грунте? Конечно. В этом сезоне я стал играть на грунте немного лучше и чувствовать себя увереннее, комфортнее на подаче, так как мы много работаем с командой. Такие матчи, как сегодня, подтверждают это», — сказал Хуркач на пресс-конференции.

После матча Надаль высказался о возможности своего выступления на «Ролан Гаррос» — 2024, который стартует 26 мая.