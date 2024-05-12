Алькарас приступит к тренировкам с ракеткой в начале следующей недели — Marca

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас приступит к полноценным тренировкам с ракеткой в понедельник, 13 мая, сообщает Marca. На этой неделе игрок уделил внимание тренировкам над физической подготовкой и не занимался с ракеткой, чтобы не напрягать травмированное предплечье.

Напомним, ранее Алькарас снялся с грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) из-за травмы. «Я почувствовал дискомфорт в руке. Сдал анализы и обнаружил отёк мышц – это следствие последней травмы. Мне нужен отдых, чтобы восстановиться и играть на 100% без боли», — прокомментировал своё решение Алькарас.

Следующим турниром в календаре Алькараса значится «Ролан Гаррос», который стартует 26 мая. В прошлом году Карлос дошёл там до полуфинала.