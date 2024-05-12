Арина Соболенко одержала 90-ю победу на турнирах WTA-1000

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала 90-ю победу в рамках соревнований WTA-1000. Сегодня, 12 мая, на грунтовом турнире WTA-1000 в Риме (Италия) она обыграла представительницу Украины Даяну Ястремскую. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу восьмой ракетки мира.

В следующем круге грунтового турнира WTA-1000 в Риме Соболенко встретится с победительницей матча между Анной Калинской (Россия) и Элиной Свитолиной (Украина).

Отметим, что действующей чемпионкой Рима является казахстанка Елена Рыбакина, которая снялась с турнира из-за болезни. В сетке турнира её заменила теннисистка из Франции Осеан Доден, ставшая лаки-лузером.