Анна Калинская — Элина Свитолина: текстовая трансляция матча третьего круга в Риме

Сегодня, 12 мая, в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) состоится матч третьего круга, в котором за победу поборется 26-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская. Соперницей спортсменки из России будет бывшая третья ракетка мира, ныне занимающая 19-е место в рейтинге WTA, Элина Свитолина из Украины. Встреча начнётся не ранее 20:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Анны Калинской и Элины Свитолиной за выход в четвёртый круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
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Ранее теннисистки ни разу не играли на корте друг против друга.
Напомним, действующей победительницей турнира является четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана, которая перед началом соревнований снялась из-за проблем со здоровьем.
- 12 мая 2024
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