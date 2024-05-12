Анна Калинская — Элина Свитолина: текстовая трансляция матча третьего круга в Риме

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Сегодня, 12 мая, в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) состоится матч третьего круга, в котором за победу поборется 26-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская. Соперницей спортсменки из России будет бывшая третья ракетка мира, ныне занимающая 19-е место в рейтинге WTA, Элина Свитолина из Украины. Встреча начнётся не ранее 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Анны Калинской и Элины Свитолиной за выход в четвёртый круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Ранее теннисистки ни разу не играли на корте друг против друга.

Напомним, действующей победительницей турнира является четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана, которая перед началом соревнований снялась из-за проблем со здоровьем.