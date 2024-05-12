Тейлор Фритц обыграл соотечественника Корду и вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Риме

13-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц вышел в четвёртый круг грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия). Сегодня, 12 мая, он в двух сетах обыграл соотечественника Себастьяна Корду, занимающего 27-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:3, 6:4.

Отметим, что спортсмены провели на корте 1 часа 11 минут. Тейлор Фритц реализовал два брейк-пойнта из пяти (40%) и сделал восемь эйсов. Себастьян Корда выполнил пять подач навылет и не смог заработать ни один брейк-пойнт. Также оба спортсмена допустили по одной двойной ошибке.

Напомним, в следующем круге турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) Тейлор Фритц сыграет с десятой ракеткой мира из Болгарии Григором Димитровым, который ранее одолел француза Атмана.