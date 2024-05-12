Тейлор Фритц обыграл соотечественника Корду и вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Риме
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13-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц вышел в четвёртый круг грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия). Сегодня, 12 мая, он в двух сетах обыграл соотечественника Себастьяна Корду, занимающего 27-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:3, 6:4.
Рим (м). 3-й круг
12 мая 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
2 : 0
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Себастьян Корда
С. Корда
Отметим, что спортсмены провели на корте 1 часа 11 минут. Тейлор Фритц реализовал два брейк-пойнта из пяти (40%) и сделал восемь эйсов. Себастьян Корда выполнил пять подач навылет и не смог заработать ни один брейк-пойнт. Также оба спортсмена допустили по одной двойной ошибке.
Напомним, в следующем круге турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) Тейлор Фритц сыграет с десятой ракеткой мира из Болгарии Григором Димитровым, который ранее одолел француза Атмана.
Комментарии
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