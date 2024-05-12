Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тейлор Фритц обыграл соотечественника Корду и вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Риме

Тейлор Фритц обыграл соотечественника Корду и вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Риме
Комментарии

13-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц вышел в четвёртый круг грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия). Сегодня, 12 мая, он в двух сетах обыграл соотечественника Себастьяна Корду, занимающего 27-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:3, 6:4.

Рим (м). 3-й круг
12 мая 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Тейлор Фритц
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда

Отметим, что спортсмены провели на корте 1 часа 11 минут. Тейлор Фритц реализовал два брейк-пойнта из пяти (40%) и сделал восемь эйсов. Себастьян Корда выполнил пять подач навылет и не смог заработать ни один брейк-пойнт. Также оба спортсмена допустили по одной двойной ошибке.

Напомним, в следующем круге турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) Тейлор Фритц сыграет с десятой ракеткой мира из Болгарии Григором Димитровым, который ранее одолел француза Атмана.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android