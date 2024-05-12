Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вихлянцева — о поражении Джоковича: не думаю, что инцидент с бутылкой повлиял на его игру

Вихлянцева — о поражении Джоковича: не думаю, что инцидент с бутылкой повлиял на его игру
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала поражение первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича от чилийца Алехандро Табило (2:6, 3:6) в третьем круге «Мастерса» в Риме (Италия).

Рим (м). 3-й круг
12 мая 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Алехандро Табило
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

«Новак потерпел сегодня очень обидное поражение. Джокович проиграл оппоненту в двух сетах с разгромным счетом. Я знаю Табило с юниорских времен. Он очень хорошо играл еще в те времена. Затем Алехандро на какое-то время пропал из тура и сейчас выступает отлично. Грунт в Риме больше подходил именно для чилийца, ведь это более медленная глина. Не думаю, что инцидент с бутылкой, который случился с сербом в пятницу, сильно повлиял на него и сегодняшний результат поединка», – приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.

Напомним, после окончания матча второго круга в Риме с французским теннисистом Корентеном Муте (6:3, 6:1) во время раздачи автографов пластиковая бутылка выпала из рюкзака одного из фанатов и попала в голову Джоковичу.

Материалы по теме
Джокович ответил, повлиял ли инцидент с бутылкой на его проигрыш на «Мастерсе» в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android