Вихлянцева — о поражении Джоковича: не думаю, что инцидент с бутылкой повлиял на его игру

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала поражение первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича от чилийца Алехандро Табило (2:6, 3:6) в третьем круге «Мастерса» в Риме (Италия).

«Новак потерпел сегодня очень обидное поражение. Джокович проиграл оппоненту в двух сетах с разгромным счетом. Я знаю Табило с юниорских времен. Он очень хорошо играл еще в те времена. Затем Алехандро на какое-то время пропал из тура и сейчас выступает отлично. Грунт в Риме больше подходил именно для чилийца, ведь это более медленная глина. Не думаю, что инцидент с бутылкой, который случился с сербом в пятницу, сильно повлиял на него и сегодняшний результат поединка», – приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.

Напомним, после окончания матча второго круга в Риме с французским теннисистом Корентеном Муте (6:3, 6:1) во время раздачи автографов пластиковая бутылка выпала из рюкзака одного из фанатов и попала в голову Джоковичу.