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Видеообзор сенсационного поражения Джоковича в матче с чилийцем Алехандро Табило

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в двух сетах проиграл чилийцу Алехандро Табило (32-й в рейтинге ATP) в 1/16 финала грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу чилийского спортсмена.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором сенсационного поражения серба 32-й ракетке мира Табило.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Следующим соперником Табило в 1/8 финала станет российский теннисист Карен Хачанов, обыгравший в третьем круге 22-ю ракетку мира аргентинца Франсиско Серундоло — 6:2, 6:4.

Грунтовый «Мастерс» в Риме проходит с 8 по 19 мая. Действующим чемпионом турнира является российский теннисист Даниил Медведев, который в финале прошлого года обыграл Хольгера Руне из Дании со счётом 7:5. 7:5.