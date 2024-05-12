Калинская — Свитолина: россиянка проиграла первый сет в третьем круге «тысячника» в Риме

Сегодня, 12 мая, в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) проходит матч третьего круга, в котором играет 26-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская. Её соперницей является бывшая третья ракетка мира, ныне занимающая 19-е место в рейтинге WTA, Элина Свитолина из Украины. Россиянка проиграла первый сет со счётом 6:3 всего за 31 минуту.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анна Калинская — Элина Свитолина в третьем круге турнира в Риме.
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Напомним, ранее теннисистки ни разу не играли на корте друг против друга.
Грунтовый турнир категории WTA-1000 в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующей победительницей турнира является четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана, которая перед началом соревнований снялась из-за проблем со здоровьем.
- 12 мая 2024
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