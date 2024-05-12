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Калинская — Свитолина: россиянка проиграла первый сет в третьем круге «тысячника» в Риме

Калинская — Свитолина: россиянка проиграла первый сет в третьем круге «тысячника» в Риме
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Сегодня, 12 мая, в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) проходит матч третьего круга, в котором играет 26-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская. Её соперницей является бывшая третья ракетка мира, ныне занимающая 19-е место в рейтинге WTA, Элина Свитолина из Украины. Россиянка проиграла первый сет со счётом 6:3 всего за 31 минуту.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анна Калинская — Элина Свитолина в третьем круге турнира в Риме.

Рим (ж). 3-й круг
12 мая 2024, воскресенье. 20:10 МСК
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		2
3 		2
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Напомним, ранее теннисистки ни разу не играли на корте друг против друга.

Грунтовый турнир категории WTA-1000 в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующей победительницей турнира является четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана, которая перед началом соревнований снялась из-за проблем со здоровьем.

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